Eusko Label Liga
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San Juanek salbazioa bilatuko du Galizian

Iragarkia
San Juan
18:00 - 20:00

San Juan. Argazkia: EITB

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Azken eguneratzea

Eusko Label Ligak Galiziara bidaiatuko du asteburu honetan, larunbatean Arousan eta igandean Aresen aritzeko. Chapelak badaki datorren urtean ez dela TKE ligan lehiatuko, baina San Juanek jaisteko play-offa saihesteko aukera du oraindik, 6 puntuko tartea baitu.

San Juan Arrauna Eusko Label Liga

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