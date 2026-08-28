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San Juanek salbazioa bilatuko du Galizian
Eusko Label Ligak Galiziara bidaiatuko du asteburu honetan, larunbatean Arousan eta igandean Aresen aritzeko. Chapelak badaki datorren urtean ez dela TKE ligan lehiatuko, baina San Juanek jaisteko play-offa saihesteko aukera du oraindik, 6 puntuko tartea baitu.
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Joseba Fernandez: “Gure lanari eusten badiogu merezi dugun tokian jarriko gara sailkapenean”
Eusko Label Ligako hamargarren postuan dago San Juan une honetan. Joseba Fernandez entrenatzaileak azaldu du emaitza hori ez datorrela bat taldearen errendimenduarekin. Egoera dena dela ere, etorkizunarekin baikor agertu da eta larunbateko estropadan "herria arrosez janzteko" deialdia ere egin du.
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