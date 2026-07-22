EUSKO LABEL LIGA
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Belaunaldi aldaketa betean dago Hondarribia

Iragarkia
Hondarribia - Chapela Bandera
18:00 - 20:00

Hondarribia, Chapelako banderan. Irudia: Aitor Arrizabalaga | ACT

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Duela bi urte Hondarribiako zortzi arraunlarik taldea utzi zuten. Ondorioz, harrobiko hainbat arraunlari igo zituzten lehen taldera. Horien artean Iker Huarte, Mattin Colas eta Xabier Olaskoaga daude. 

Hondarribia Arrauna Eusko Label Liga

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