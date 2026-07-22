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Belaunaldi aldaketa betean dago Hondarribia
Duela bi urte Hondarribiako zortzi arraunlarik taldea utzi zuten. Ondorioz, harrobiko hainbat arraunlari igo zituzten lehen taldera. Horien artean Iker Huarte, Mattin Colas eta Xabier Olaskoaga daude.
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Miren Garmendia eta Joseba Amunarriz, denboraldiko patroirik onenak
Gaur banatu dira denboraldiko patroirik onenen sariak. Bai gizonen eta bai emakumezkoen kasuan Hondarribiko patroiei eman dizkiete, Miren Garmendia eta Joseba Amunarrizi, hain zuzen ere.
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Duela min.
Joseba Amunarriz: ''Berriz gora iristeko, pauso bat eman behar dugu atzera; eta hori ari gara lantzen''
Joseba Amunarriz Hondarribiaren ikurretako bat da zalantzarik gabe. Ia bizi guztia darama berdeen patroi lanetan eta lorpen handiak eskuratu ditu. Berarekin izan gara eta helburu bat badu denboraldi honetarako: Ama Guadalupekoarekin bere 94. bandera astintzea.
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