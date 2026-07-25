Orio se lleva el gato al agua en medio del caos
Temible estocada la que ha dado Orio esta tarde en Donostia. Bajo unas condiciones meteorológicas muy caóticas, los aguiluchos se han adjudicado la XVIII Bandera Fabrika, su sexta de la temporada, con un tiempo final de 22 minutos y 49 segundos. Segundo ha sido Hondaribia a 23 segundos y tercero, Zierbena, a 40'.
Bermeo ha sido descalificado y expulsado de la regata por dejar a estribor la baliza en a segunda ciaboga, lo que provoca que la San Nikolas abra una brecha enorme en lo alto de la clasificación general de cara a alzarse nuevamente con el título de la Eusko Label Liga.
Eso sí, los acontecimientos ocurridos esta tarde en la capital gipuzkoana no han dejado indiferente a nadie. La Liga Euskotren ha decidido suspender su jornada, pero la Eusko Label Liga ha decidido seguir adelante y, con un cambio de formato en la competición, finalmente suna contrarreloj ha dedidido la XVIII Bandera Fabrika en favor de Orio.
En medio de unas condiciones de fuerte viento y mar revuelto, la pericia de los patrones ha sido clave para mantener todos los botes equilibrados y sin devíos. En ese contexto, los patroneados por Gorka Aramberri han sido los mejores, bien remando hacia afuera como hacia dentro. Han sido los últimos en salir a remar y poco a poco han ido superando todas las referencias marcadas por las embarcaciones anteriores.
También es destacable la actuación de Hondarribia, que ha remado en la segunda tanda, pero en especial la del patrón Ioseba Amunarriz, que ha guiado a la Ama Guadalupekoa hasta el segundo puesto gacias a las numerosas olas que ha conseguido coger en los largos de vuelta. Con este resultado, los de verde se asientan en la tanda de honor.
Zierbena sigue a lo suyo, tan regular como siempre y esperando su oportunidad en caso de que los gallos fallen. En ese sentido, a quien hoy le ha salido cruz la moneda ha sido a Bermeo, que ha sido descalificado y expulsado por los jueces por dejar a estribor la baliza en la segunda ciaboga. Lo cierto es que la acción ha dejado dudas en directo, porque la baliza ha pasado por debajo de la trainera en medio del giro que estaban copletando, pero los jueces no han dudado.
Este resultado provoca que los patroneados por Asier Zurinaga no sumen ningún punto en la jornada de hoy, lo que provoca que Orio abra una brecha 15 puntos en la tabla. Mañana, nueva entrega de la Eusko Label Liga con la disputa de la Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia.
Te puede interesar
Bermeo ha sido descalificado de la regata por dejar a estribor la baliza de la segunda ciaboga
Los patroneados por Asier Zurinaga han sido descalificados de la XVIII. Bandera Fabrika por saltarse la baliza de la segunda ciaboga.
Gorka Aranberri: “Ha sido una regata loca”
El patrón de Orio ha hablado sobre la victoria de la San Nikolas. "Si no te pones al nivel del mar, te come", ha dicho en referencia a las dificultades de la jornada. Ha reconocido que las condiciones de hoy han sido "peligrosas", pero ha insistido en que "el remo es esto".
Hondarribia, en pleno relevo generacional
Hace dos años, ocho remeros de Hondarribia dejaron el equipo. Como resultado, subieron a varios remeros de la cantera al primer equipo. Entre ellos Xabier Salaberria, Mattin Colas y Xabier Olaskoaga.
Joseba Rodríguez: “Ha habido mucha tensión de principio a fin"
Al remero de Orio le ha tocado ver desde tierra la regata de hoy. Ha asegurado que la regata ha sido apretada y que con la victoria de hoy han dado un gran paso en la Liga Eusko Label. Hoy les ha puesto en dificultades Zierbena, pero "todos son rivales", ha dicho. Reconoce que después de ganar dos banderas en Galicia, el viaje a casa será más fácil. (Video en euskera).
Orio se corona también en Bueu, pese a la resistencia de Zierbena
Zierbena ha puesto en dificultades a la embarcación 'San Nicolás', poniéndose incluso por delante hasta los últimos largos, pero finalmente se ha impuesto la trainera comandada por Gorka Aranberri.
Orio impone su ley en Chapela
El 'San Nicolás' ha navegado a su antojo por aguas gallegas y ha conquistado con comodidad su cuarta bandera de la liga.
Markel Lujua: “Para los cuatro de abajo, este fin de semana es fundamental"
El fin de semana se disputarán en Galicia las regatas de las principales ligas de remo. Este año tendrán dos fines de semana allí. Hemos estado con el patrón de Santurtzi, Markel Lujua. Lo hemos pillado camino de Galicia.
Juan Zunzunegi: “El objetivo era pelear en la primera tanda y estamos en regata contra la gente de ahí"
Chapela está cumpliendo con su previsión de inicio de temporada: Competir en la primera tanda. El entrenador Juan Zunzunegi mira con ganas e ilusión la regata del sábado en casa, pero consciente de que la clave para mantener la categoría es “no fallar”.
Asier Irureta, 202 regatas consecutivas con Ondarroa
Asier Irureta ha realizado 202 regatas consecutivas en la trainera de Ondarroa. Han comenzado la temporada con buen pie, bogando en la segunda tanda y son octavos en la clasificación, con el San Juan a dos puntos por delante. El remero de Ondarroa ha explicado que ahora les toca “seguir en la guerra” sin despistarse.