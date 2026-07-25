Orio se lleva el gato al agua en medio del caos

Eso sí, los acontecimientos ocurridos esta tarde en la capital gipuzkoana no han dejado indiferente a nadie. La Liga Euskotren ha decidido suspender su jornada, pero la Eusko Label Liga ha decidido seguir adelante y, con un cambio de formato en la competición, finalmente suna contrarreloj ha dedidido la XVIII Bandera Fabrika en favor de Orio.

En medio de unas condiciones de fuerte viento y mar revuelto, la pericia de los patrones ha sido clave para mantener todos los botes equilibrados y sin devíos. En ese contexto, los patroneados por Gorka Aramberri han sido los mejores, bien remando hacia afuera como hacia dentro. Han sido los últimos en salir a remar y poco a poco han ido superando todas las referencias marcadas por las embarcaciones anteriores.

También es destacable la actuación de Hondarribia, que ha remado en la segunda tanda, pero en especial la del patrón Ioseba Amunarriz, que ha guiado a la Ama Guadalupekoa hasta el segundo puesto gacias a las numerosas olas que ha conseguido coger en los largos de vuelta. Con este resultado, los de verde se asientan en la tanda de honor.

Zierbena sigue a lo suyo, tan regular como siempre y esperando su oportunidad en caso de que los gallos fallen. En ese sentido, a quien hoy le ha salido cruz la moneda ha sido a Bermeo, que ha sido descalificado y expulsado por los jueces por dejar a estribor la baliza en la segunda ciaboga. Lo cierto es que la acción ha dejado dudas en directo, porque la baliza ha pasado por debajo de la trainera en medio del giro que estaban copletando, pero los jueces no han dudado.