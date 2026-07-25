XVIII BANDERA FABRIKA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Orio se lleva el gato al agua en medio del caos

Los aguiluchos se adjudican la XVIII Bandera Fabrika disputada en Donostia en medio de unas condiciones meteorológicas complicadas y asestan un golpe durísimo de cara a conseguir el título liguero por la descalificación de Bermeo. Hondarribia ha sido segundo y Zierbena, tercero.
Publicidad
Orio Eusko Label Fabrika Bandera
18:00 - 20:00
Orio se ha llevado la Bandera Fabrika
Euskaraz irakurri: Donostiako kaosaren erdian, Orio garaile berriro
author image

I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

Temible estocada la que ha dado Orio esta tarde en Donostia. Bajo unas condiciones meteorológicas muy caóticas, los aguiluchos se han adjudicado la XVIII Bandera Fabrika, su sexta de la temporada, con un tiempo final de 22 minutos y 49 segundos. Segundo ha sido Hondaribia a 23 segundos y tercero, Zierbena, a 40'. 

Bermeo ha sido descalificado y expulsado de la regata por dejar a estribor la baliza en a segunda ciaboga, lo que provoca que la San Nikolas abra una brecha enorme en lo alto de la clasificación general de cara a alzarse nuevamente con el título de la Eusko Label Liga.

Eso sí, los acontecimientos ocurridos esta tarde en la capital gipuzkoana no han dejado indiferente a nadie. La Liga Euskotren ha decidido suspender su jornada, pero la Eusko Label Liga ha decidido seguir adelante y, con un cambio de formato en la competición, finalmente suna contrarreloj ha dedidido la XVIII Bandera Fabrika en favor de Orio.

En medio de unas condiciones de fuerte viento y mar revuelto, la pericia de los patrones ha sido clave para mantener todos los botes equilibrados y sin devíos. En ese contexto, los patroneados por Gorka Aramberri han sido los mejores, bien remando hacia afuera como hacia dentro. Han sido los últimos en salir a remar y poco a poco han ido superando todas las referencias marcadas por las embarcaciones anteriores.

También es destacable la actuación de Hondarribia, que ha remado en la segunda tanda, pero en especial la del patrón Ioseba Amunarriz, que ha guiado a la Ama Guadalupekoa hasta el segundo puesto gacias a las numerosas olas que ha conseguido coger en los largos de vuelta. Con este resultado, los de verde se asientan en la tanda de honor.

Zierbena sigue a lo suyo, tan regular como siempre y esperando su oportunidad en caso de que los gallos fallen. En ese sentido, a quien hoy le ha salido cruz la moneda ha sido a Bermeo, que ha sido descalificado y expulsado por los jueces por dejar a estribor la baliza en la segunda ciaboga. Lo cierto es que la acción ha dejado dudas en directo, porque la baliza ha pasado por debajo de la trainera en medio del giro que estaban copletando, pero los jueces no han dudado.

Este resultado provoca que los patroneados por Asier Zurinaga no sumen ningún punto en la jornada de hoy, lo que provoca que Orio abra una brecha 15 puntos en la tabla. Mañana, nueva entrega de la Eusko Label Liga con la disputa de la Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia.

Orio Remo Eusko Label Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X