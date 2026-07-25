FABRIKA BANDERA

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Donostian jokatu behar zen Euskotren Ligako estropada bertan behera geratu da

Batzorde teknikoak hartu du erabakia, eguraldi txarraren aurrean. Eusko Label Ligako estropada, berriz, erlojuaren kontra jokatu da.

Iragarkia
Euskotren bertan behera Fabrika bandera
18:00 - 20:00

Euskotren Ligako Donostiako estropada bertan behera utzi dute.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren Ligako 8. jardunaldia, hau da, Donostian jokatzekoa zen X. Fabrika Bandera, bertan behera geratu da, batzorde teknikoaren erabakiak eraginda, eguraldi baldintza zailek antolatzaileen eta kluben arteko tentsio eta nahasmen uneak eragin dituzten arratsalde batean.

Egoera ikusita, estropadaren hasiera birritan atzeratzen saiatu da batzordea. Hala ere, 8. estropada bertan behera uztea eta gizonezkoen estropada erlojupeko formatuan egitea erabaki dute azkenean.

Emakumezkoen txapelketari igande honetan ekingo zaio berriro, Getxoko Ikurrinarekin, estropaden egutegiko 9. hitzorduan, hain zuzen ere.

Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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Joseba Fernandez San Juan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joseba Fernandez: “Ez dut ulertzen zergatik egiten diren kale-zozketak; horrek dena nahasten du”

Euskotren Ligako zortzigarren jardunaldia bertan behera geratu da, batzorde teknikoak hartutako erabakiaren ondorioz. Eguraldi baldintza zailek tentsio eta nahasmen uneak eragin dituzte antolatzaileen eta kluben artean. Joseba Fernandez San Juaneko entrenatzaileak, berriz, ez du ulertzen horrelako egunetan kale-zozketak egitearen beharra. Haren ustez, zozketaren emaitzak dena nahasten baitu. Hala ere, halako baldintzetan arraun egitearen alde agertu da.

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