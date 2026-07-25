EUSKO LABEL ETA EUSKOTREN LIGAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Getxoko estropada eremuko batimetria eta baldintzak

Iragarkia
Bederatzigarren jardunaldiko Batimetriak
18:00 - 20:00

Getxoko estropada eremua. Argazkia: EITB

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label ligetako bederatzigarren jardunaldian, Getxoko ikurrina izango dute jokoan. Getxoko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke bideo honetan.

Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X