Orio da una exhibición en casa y Donostiarra se reivindica
La embarcación 'San Nicolás' ha dejado muy atrás a sus rivales para hacerse con la tercera bandera de la liga, mientras que la Donostiarra ha sido segunda con una gran marca.
Orio ha demostrado este domingo quién manda en casa en la XIV Bandera Orio Kanpina de la Liga Eusko Label, en la que la embarcación San Nicolás ha estado muy por encima de sus rivales desde los primeros palazos y ha dejado muy lejos a sus rivales para hacerse con la tercera bandera de la liga, mientras que la Donostiarra ha dado la sorpresa con el segundo mejor tiempo.
En la tanda de honor, en la que esta vez ha entrado Hondarribia, la mar tranquila ha favorecido a la trainera local, que contaba con 10 segundos de margen para la segunda ciaboga respecto a Bermeo, de forma que esta última, Hondarribia y Getaria han tenido que competir de cara al tiempo realizado por Donostiarra en la segunda tanda, al margen del objetivo de ganar la regata.
Orio se ha llevado la bandera con un tiempo de 20:16. Donostiarra ha dado la sorpresa al marcar el segundo mejor tiempo con 9 segundos más, siendo tercera Bermeo, a 14 segundos del ganador, y quedando Hondarribia y Getaria por detrás de Zierbena.
En la segunda tanda, el mando de la Donostiarra ha sido evidente. Aunque el primer largo lo ha liderado Zierbena -por primera vez en la segunda tanda-, antes de llegar a la segunda ciaboga la Torrekua le ha adelantado y poco a poco ha comenzado a aumentar el margen, de forma que se han escapado sólo para el último largo, con un gran tiempo de 20:25. Zierbena ha entrado a 8 segundos, Ondarroa a 24 y San Juan ha quedado por detrás de Lekeitio y Ares.
Lekeitio, Ares, Santurtzi y Chapela han sido una vez más los primeros en entrar al agua. Como viene siendo habitual, Lekittarra ha ido en todo momento un paso por delante de sus rivales y ha entrado en meta con un tiempo de 20:54 minutos, mientras que Ares ha entrado a cinco segundos, segundo, seguido de Santurtzi y Chapela.
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