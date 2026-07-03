Eusko Label Liga
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Peio Lopez (Zierbena): “Orio faborito da, baina ez dut uste garaitezinak direnik"

Iragarkia
Peio Lopez Zierbenako arraunlaria
18:00 - 20:00
Dani Perez, Zierbenako entrenatzailea
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zierbenako arraunlaria gustura agertu da galipoek Ligako lehen jardunaldian lortutako bigarren postuarekin. Gipuzkoarrak faborito nagusiak dira eta traineru bizkaitarra gauzak ahalik eta zailen jartzeko prest dago. 

Arraun lagunak eta Orio ere Madrilen
Zierbena Eusko Label Liga

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