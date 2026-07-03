Peio Lopez (Zierbena): “Orio faborito da, baina ez dut uste garaitezinak direnik"
Zierbenako arraunlaria gustura agertu da galipoek Ligako lehen jardunaldian lortutako bigarren postuarekin. Gipuzkoarrak faborito nagusiak dira eta traineru bizkaitarra gauzak ahalik eta zailen jartzeko prest dago.
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Zierbena, garaipenek hauspotuta
Denboraldiko hirugarren bandera irabazi zuen Zierbenak Getarian. Garaipenak indarra eman die eta gogotsu daude bai asteburuan Galizian jokatuko diren estropadetarako, baita Kontxarako ere.
2025eko Eusko Label Ligako Getariako Ikurrina: Zierbenaren estropada, traineru barrutik ikusita
Zierbena gailendu da Getariako Ikurrinan. Bideo honetan ikus dezakezu nola bizi izan duten estropada arraunlariek eta patroiak ontzi barrutik, minikameraren irudiei esker.
Getariak garesti saldu dio etxeko ikurrina Zierbenari
Zierbenak irabazi du Getariako Ikurrina eta, horrenbestez, hirugarren garaipena lortu du ligan. Getaria izan da bigarrena, eta Orio liderra, berriz, hirugarrena.
Aitor Lazkano (Zierbena): ''Kontxara paparra aterata joateko balio behar digu garaipen honek''
Zierbenak estropada bikaina eginda irabazi du Getariako Ikurrina, eta, horrela, hirugarren bandera lortu du Eusko Label Ligan. Aitor Lazkano patroia pozarren agertu da garaipenarekin.
Zierbena hobeto dabil aurkarien erreferentziarik gabe
Zierbenak denboraldiko bigarren garaipena bereganatu zuen Lekeition, eta biak ala biak aurkarien erreferentziarik gabe lortu ditu. Dani Perez entrenatzaileak EITB Mediari azaldu dio Zierbena zergatik dabilen hobeto erreferentziarik gabe.
2025eko XL El Correo Ikurrina: Zierbenaren estropada, traineru barrutik ikusita
Zierbena gailendu da XL El Correo Ikurrinan. Bideo honetan ikus dezakezu nola bizi izan duten estropada arraunlariek eta patroiak ontzi barrutik, minikameraren irudiei esker.
Zierbenak irabazi du El Correo Ikurrina, Lekeition
Denborako bigarren bandera irabazi du Zierbenak, El Correo Ikurrina. Bigarren txanda jokatu du, bigarren zatian bakarrik gelditu eta erlojupeko murgildu dira, 20 minutu eta bost segunduko denborarekin amaituz.
Urdax Antepara: ''Horrelako estropada biribilek konfiantza ematen digute''
Banderaz bandera joateko kontzentratuta dago Zierbena. Estropada biribila egin dute Lekeition, baita El Correo Ikurrina eraman ere. Taldeko Urdax Antepara arraunlariarekin izan gara.
Zierbena eta Arraun Lagunak ozta-ozta nagusitu dira Lekeitioko estropada zirraragarrian
Bigarren txandan aritu den Zierbena segundo bateko aldearekin gailendu zaio Oriori, eta Donostia Arraun Lagunakek, berriz, 66 ehunenengatik irabazi du Euskotren Bandera. Bi estropadetan fotofinsh-a erabili behar izan dute, garailea nor izan den jakiteko.