Orio vuelve a la senda de la victoria en Zierbena

Orio no quiere mas sorpresas. Después de ser segundos el sábado en Bilbao contra todo pronóstico, los amarillos vuelven a la senda de la victoria ganando la XLIII Bandera Petronor, su segunda de la temporada. Getaria ha terminado segundo a 5’ después de haber remado en la segunda tanda por la calle que era menos favorable a priori, y Bermeo ha sido tercero a 13 segundos.

Así, los aguiluchos han salido a reventar la regata desde las primeras paladas. En el primer largo parecía que Urdaibai iba a plantar cara a la San Nikolas, sobre todo teniendo en cuenta que en la víspera fueron capaces de vencer a los gipuzkoanos. Pero nada más lejos de la realidad. Los de Gorka Aramberri, que parecía que iban con el piloto automático, han roto la regata en el segundo largo y hasta cruzar la meta solo han tenido que gestionar su ventaja. Zierbena, que remaba en casa, ha ganado su particular batalla a Donostiarra, que no ha tenido un buen día y ha caído hasta la novena posición en la lucha por la bandera.

La segunda tanda, como ya se ha dicho, la ha dominado Getaria casi desde las primeras paladas. Hondarribia ha plantado algo de cara en el primer largo, pero en el segundo la Esperanza ha metido una marcha más y no ha sufrido en exceso para mantenerse en cabeza, a pesar de haber remado por una cuarta calle que nadie quería antes de empezar. Espectacular tiempo de los gipuzkoanos, que han terminado a 5 segundos de Orio. Por detrás, San Juan y Ondarroa han librado una bonita pelea por el tercer puesto, que finalmente ha caído del lado gipuzkoano.