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Orio vuelve a la senda de la victoria en Zierbena

La San Nikolas, segunda el sábado en Bilbao contra todo pronóstico, logra su segunda victoria de la temporada en una XLIII Bandera Petronor que ha dominado desde las primeras paladas. Getaria ha sido segundo a tan solo cinco segundos desde la segunda tanda, mientras que tercero ha sido Bermeo, a 13’.

Orioko trainerua
Orio no falla en Zierbena.
Euskaraz irakurri: Orio garaipenaren bidera itzuli da Zierbenan
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

Orio no quiere mas sorpresas. Después de ser segundos el sábado en Bilbao contra todo pronóstico, los amarillos vuelven a la senda de la victoria ganando la XLIII Bandera Petronor, su segunda de la temporada. Getaria ha terminado segundo a 5’ después de haber remado en la segunda tanda por la calle que era menos favorable a priori, y Bermeo ha sido tercero a 13 segundos.

Así, los aguiluchos han salido a reventar la regata desde las primeras paladas. En el primer largo parecía que Urdaibai iba a plantar cara a la San Nikolas, sobre todo teniendo en cuenta que en la víspera fueron capaces de vencer a los gipuzkoanos. Pero nada más lejos de la realidad. Los de Gorka Aramberri, que parecía que iban con el piloto automático, han roto la regata en el segundo largo y hasta cruzar la meta solo han tenido que gestionar su ventaja. Zierbena, que remaba en casa, ha ganado su particular batalla a Donostiarra, que no ha tenido un buen día y ha caído hasta la novena posición en la lucha por la bandera.

La segunda tanda, como ya se ha dicho, la ha dominado Getaria casi desde las primeras paladas. Hondarribia ha plantado algo de cara en el primer largo, pero en el segundo la Esperanza ha metido una marcha más y no ha sufrido en exceso para mantenerse en cabeza, a pesar de haber remado por una cuarta calle que nadie quería antes de empezar. Espectacular tiempo de los gipuzkoanos, que han terminado a 5 segundos de Orio. Por detrás, San Juan y Ondarroa han librado una bonita pelea por el tercer puesto, que finalmente ha caído del lado gipuzkoano.

En la primera tanda, Santurtzi ha podido resarcirse del mal resultado del sábado en Bilbao, donde fueron últimos. En los primeros largos, Lekittarra y, sobre todo, Chapela, han mostrado el morro a la Sotera, pero en el último largo la regata el patrón Asier Arego ha roto en favor de los morados gracias a montar a los suyos sobre una ola. Chapela ha terminado segundo, Lekittarra ha sido tercero, mientras que Ares ha sido último, muy lejos de sus rivales.

De este modo, Orio se mantiene en lo alto de la clasificación general con 35 puntos y abre una brecha de cuatro sobre Bermeo, que es segundo con 31. Tercero es Zierbena con 29. Y Getaria adelanta a Donostiarra y se alza al cuarto puesto con 27 puntos, cuatro más que los de Arkaitz Díaz, que tienen 23.

Getaria Zierbena Orio Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga

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