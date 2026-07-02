Igor Makazaga: “Espero baino hobeto hasi dugu denboraldia, baina badaukagu zer zuzendu”
Donostiarraren entrenatzaile den Igor Makazagarekin bildu gara denboraldia hasi ondorengo sentsazioen inguruan hitz egiteko. “Uste baino hobeto” hasi diren arren, haien planaren inguruko gauza batzuk zuzendu behar dituztela esan du. Baita Orioren “dena irabazi nahi” horrek planteatzen dien erronka horri aurre egin ere.
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2025eko Eusko Label Ligako Fabrika Bandera: Donostiarraren estropada, ontzi barrutik ikusita
Donostiarrak irabazi du Eusko Label Ligako Fabrika Bandera. Bideo honetan ikus dezakezu nola bizi izan duten estropada arraunlariek eta patroiak ontzi barrutik, minikameraren irudiei esker.
Donostiarrak etxean nork agintzen duen erakutsi du Fabrika Banderan
Parekatua hasi da Eusko Label Ligako ohorezko txanda, baina Donostiarrak olatu on bat baliatu du aurkariak atzean utzi eta estropada bereganatzeko. Urdaibai izan da bigarren, eta Orio, berriz, hirugarren.
Arkaitz Diaz: ''Oso ondo aprobetxatu dugu itsasoak eman digun aukera''
Donostiarra alde handiarekin gailendu da Kontxako uretan Fabrika Bandera eskuratzeko. Arkaitz Diaz patroiarekin izan gara, estropada amaitu eta berehala.
Donostiarra olatu gainera igo da etxean irabazteko
Lehen ziabogaren ostean, olatu bikaina hartu du aurkariei ihes egin eta denboraldiko lehen bandera bereganatzeko.
Igor Makazaga: ''Estropada onak egin arren, gure maila hobetu dezakegu''
Eusko Label eta Euskotren ligetako hirugarren jardunaldia jokatuko da asteburuan. Larunbatean, Donostian izango dira estropadak, Donostiarraren etxean. Aitzakia hori baliatu dugu Igor Makazagarekin denboraldi hasieraren gainean hitz egiteko.