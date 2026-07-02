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Igor Makazaga: “Espero baino hobeto hasi dugu denboraldia, baina badaukagu zer zuzendu”

Iragarkia
Igor Makazaga
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostiarraren entrenatzaile den Igor Makazagarekin bildu gara denboraldia hasi ondorengo sentsazioen inguruan hitz egiteko. “Uste baino hobeto” hasi diren arren, haien planaren inguruko gauza batzuk zuzendu behar dituztela esan du. Baita Orioren “dena irabazi nahi” horrek planteatzen dien erronka horri aurre egin ere.

Donostiarra Kaiarriba Arrauna Eusko Label Liga

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