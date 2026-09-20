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Ospakizunez jositako arratsaldea izan dute arraunlariek

Iragarkia
Arraunlarien harrerak
18:00 - 20:00
Arraunlariak ospakizunetan. Argazkiak: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orion, Zarautzen eta Hondarribian jai giroa izan da nagusi. Oriok Eusko Label Ligako koroa eskaini dio herriari; Zarautzek eta Hondarribiak, aldiz, maila gorenera igotzea ospatu nahi izan dute.

Hondarribia Orio Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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