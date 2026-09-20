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Honela altxatu du Oriok 2026ko Eusko Label Ligako koroa
Portugaleten, 2026ko Eusko Label Ligari amaiera eman dion El Corte Ingles Bandera amaitutakoan, Oriok txapeldunaren koroa jaso du. Iker Zabala entrenatzaileak, Gorka Aranberri patroiak eta arraunlariek pozik ospatu dute titulua.
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