Eusko Label Liga
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Honela altxatu du Oriok 2026ko Eusko Label Ligako koroa

Iragarkia
Orio koroa
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

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Portugaleten, 2026ko Eusko Label Ligari amaiera eman dion El Corte Ingles Bandera amaitutakoan, Oriok txapeldunaren koroa jaso du. Iker Zabala entrenatzaileak, Gorka Aranberri patroiak eta arraunlariek pozik ospatu dute titulua.

Arrauna Eusko Label Liga Orio

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