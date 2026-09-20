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Hondarribia, Zarautz eta Deustu: poz handia Euskotren Ligara eta Eusko Label Ligara igo diren klubetan

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Zarautz, Hondarribia eta Deustu: ospakizunak
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

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Play-offa amaituta, ospakizun handia egin dute Portugaleten, arraunaren maila gorenera igo diren lau taldeek. Emakumezkoetan, Hondarribia eta Zarautz igo dira Euskotren Ligara; gizonezkoetan, Deustu eta Zarautz arituko dira hurrengo denboraldian Eusko Label Ligan. 

Eusko Label Liga Euskotren Liga Emakume kirolariak Hondarribia Arrauna

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