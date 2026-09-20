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Miren Garmendia eta Nahikari Osa, pozez gainezka Euskotren Ligarako txartela lortuta

Iragarkia
Nahikari Osa eta Miren Garmendia
18:00 - 20:00
Miren Garmendia (Hondarribia) eta Nahikari Osa (Zarautz). Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hondarribiko eta Zarauzko patroiak oso pozik azaldu dira play-offetan garaile irten eta datorren denboraldian Euskotren Ligan aritzea ziurtatu eta gero.

Hondarribia Arrauna Euskotren Liga

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