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Iker Gimeno eta Garikoitz Uranga, zoriontsu eta hunkituta Eusko Label Ligarako txartela eskuratuta

Iragarkia
Iker Gimeno eta Garikoitz Uranga
18:00 - 20:00
Iker Gimeno eta Garikoitz Uranga. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iker Gimeno eta Garikoitz Uranga zoriontsu eta hunkituta agertu dira Deustuk eta Zarautzek Eusko Label Ligarako txartela lortu ostean. Denboraldi amaierako play-off zirraragarrian, bi ontziek maila gorenera igotzea a bertan sailkatzea lortu dute

Arrauna Eusko Label Liga

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