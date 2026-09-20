Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Iker Gimeno eta Garikoitz Uranga, zoriontsu eta hunkituta Eusko Label Ligarako txartela eskuratuta
Iker Gimeno eta Garikoitz Uranga zoriontsu eta hunkituta agertu dira Deustuk eta Zarautzek Eusko Label Ligarako txartela lortu ostean. Denboraldi amaierako play-off zirraragarrian, bi ontziek maila gorenera igotzea a bertan sailkatzea lortu dute
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Honela altxatu du Oriok 2026ko Eusko Label Ligako koroa
ZUZENEAN
Duela min.
Pello Lopez: “Uda ona eginda, berandu iritsi zaigu garaipena"
ZUZENEAN
Duela min.
Zierbenak azken estropadan lortu du bandera
ZUZENEAN
Duela min.
Deustu eta Zarautz, Eusko Label Ligara!
ZUZENEAN
Duela min.
Aritz Lizarralde: “Ez dugu gure arraunketa egin, eta asko sufritu dugu”
ZUZENEAN
Duela min.
Iker Gimeno: “Dena nahi bezala atera zaigu"
ZUZENEAN
Duela min.
Deustu izan da azkarrena Bermeon, Eusko Label Ligako play-offetan
ZUZENEAN
Duela min.
Igor Makazaga ez da Donostiarraren entrenatzaile izango aurrerantzean
ZUZENEAN
Duela min.
Gorka Etxeberria, Ondarroaren entrenatzaile berria
Gehiago ikusi