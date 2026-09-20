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Orio, Zarautz y Hondarribia celebran el éxito de sus traineras
Euskaraz irakurri: Ospakizunez jositako arratsaldea izan dute arraunlariek
Orio, Zarautz y Hondarribia han sido escenario de un ambiente festivo en el que Orio ha dedicado al pueblo la corona de la Liga Eusko Label, mientras que Zarautz y Hondarribia han querido celebrar el ascenso a la máxima categoría.
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