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Orio, Zarautz y Hondarribia celebran el éxito de sus traineras

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Arraunlarien harrerak
18:00 - 20:00
Los remeros durante las celebraciones. Fotos: EITB
Euskaraz irakurri: Ospakizunez jositako arratsaldea izan dute arraunlariek
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Última actualización

Orio, Zarautz y Hondarribia han sido escenario de un ambiente festivo en el que Orio ha dedicado al pueblo la corona de la Liga Eusko Label, mientras que Zarautz y Hondarribia han querido celebrar el ascenso a la máxima categoría.

Hondarribia Orio Remo Eusko Label Liga Euskotren Liga

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