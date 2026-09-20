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Enorme alegría para Hondarribia, Zarautz y Deustu, los clubes que ascienden a la Liga Euskotren y a la Liga Eusko Label

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Zarautz, Hondarribia eta Deustu: ospakizunak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hondarribia, Zarautz eta Deustu: poz handia Euskotren Ligara eta Eusko Label Ligara igo diren klubetan
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Última actualización

Concluido el play-off, Portugalete ha sido testigo de la celebración que han llevado a cabo Hondarribia y Zarautz, en la prueba femenina, y Deustu y Zarautz, en la masculina. Los cuatro equipos estarán en la máxima categoría del remo en la temporada de 2027.

Eusko Label Liga Euskotren Liga Mujeres deportistas Hondarribia Remo

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