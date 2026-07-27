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Análisis de un fin de semana marcado por el viento y la mala mar

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18:00 - 20:00
Nota publicada por San Juan para aclarar su decisión el pasado sábado. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Haizeak eta itsaso kaskarrak baldintzatutako asteburuaren analisia Euskotren eta Eusko Label ligetan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Sara Gandara ha desgranado la actualidad del remo tras la suspensión de la regata del sábado en la Liga Euskotren. San Juan ha publicado un comunicado para aclarar su posición y lo sucedido el sábado en Donostia. Por otro lado, ha resaltado el particular fin de semana vivido por Bermeo Urdaibai, con una de cal y otra de arena.

Remo Euskotren Liga Eusko Label Liga

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