Análisis de un fin de semana marcado por el viento y la mala mar
Sara Gandara ha desgranado la actualidad del remo tras la suspensión de la regata del sábado en la Liga Euskotren. San Juan ha publicado un comunicado para aclarar su posición y lo sucedido el sábado en Donostia. Por otro lado, ha resaltado el particular fin de semana vivido por Bermeo Urdaibai, con una de cal y otra de arena.
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Jon Salsamendi: “Bermeo no ha sido el mejor equipo hoy”
El entrenador de Bermeo se ha mostrado contrento con la victoria de los suyos, pero no cree que hayan dado un buen nivel. Por lo menos, este domingo la mar les ha devuelto lo que les quitó el sábado.
Bermeo, de la pesadilla a la gloria tras ganar la Ikurriña de Getxo
Desde la primera tanda, han conseguido el mejor tiempo. Segunda ha sido Getaria y tercera Lekeitio. Por su parte, los de la tanda de honor han tenido una jornada negra, con Zierbena como mejor trainera en séptima posición.
Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
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Revive los úlitmos instantes de la Ikurrina de Getxo de la Liga Euskotren. Arraun Lagunak ha ganado la bandera.
Xubane Uribarrena: “Si este equipo tiene algo, eso es cabeza”
La remera de Arraun Lagunak ha compartido cómo ha vivido la rergata de Getxo desde dentro. Cree que su equipo ha hecho un buen trabajo y ha elogiado la concentración de las remeras. También se ha referido a la polémica surgida ayer en Donostia y ha dejado bien clara su opinión al respecto.
La regata de Orio en la Bandera Fabrika vista desde la minicámara
La regata de la embarcación oriotarra durante la octava jornada de la Liga Eusko Label vista desde la minicámara a bordo.
Bermeo ha sido descalificado de la regata por dejar a estribor la baliza de la segunda ciaboga
Los patroneados por Asier Zurinaga han sido descalificados de la XVIII. Bandera Fabrika por saltarse la baliza de la segunda ciaboga.
Gorka Aranberri: “Ha sido una regata loca”
El patrón de Orio ha hablado sobre la victoria de la San Nikolas. "Si no te pones al nivel del mar, te come", ha dicho en referencia a las dificultades de la jornada. Ha reconocido que las condiciones de hoy han sido "peligrosas", pero ha insistido en que "el remo es esto".