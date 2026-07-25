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Batimetría y condiciones del campo de regatas de Getxo

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Bederatzigarren jardunaldiko Batimetriak
18:00 - 20:00
Campo de regateo de Getxo. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Getxoko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la novena jornada de las Ligas Euskotren y Eusko Label se disputa la Ikurriña de Getxo. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Getxo.

Remo Eusko Label Liga Euskotren Liga

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