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Donostiako estropada jokatu egingo dute, larunbatean, baina ACTk lurreko azpiegiturak egokituko ditu

Kontrako meteorologia iragarrita dagoela kontuan izanik, ez dira “fan zone” izenekoa eta gonbidatuen tribuna jarriko, eta agintarien ontzirik ez da aterako. Estropadak, baina, jokatu egingo dituzte, ACTk adierazi duenez. 

Euskotren Liga

Argazkia: Aitor Arrizabalaga/ACT

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bandera Fabrika, alegia, larunbatean jokatzekoa den Donostiako estropada, egin egingo dute, baina Traineru Kluben Elkarteak (ACT) lurreko azpiegiturak egokituko ditu. Kontrako meteorologia iragarrita dagoela kontuan izanik, ez dira “fan zone” izenekoa eta gonbidatuen tribuna jarriko, eta agintarien ontzirik ez da aterako. Estropadak, baina, jokatu egingo dituzte, ACTk ostiral arratsaldeko azken orduan adierazi duenez.

Prentsa ohar bidez, ACTk jakinarazi du nola, “larunbaterako iragarrita dagoen eguraldi txarraren aurrean, lurreko logistika eta azpiegiturak berregituratzea” erabaki duen, “bertaratutakoen zein langileen segurtasuna bermatze aldera. Prebisio meteorologikoak ikusita, erakundeak bertan behera utziko ditu ohiko protokolo eta aisialdi eremuak; horrela, ez da fan zonerik jarriko, ez eta gonbidatuen tribunarik ere, eta ez da agintarien ontzirik aterako. Lurrean, tribuna teknikoa bakarrik mantenduko da, ezinbestekoa baita epaileen lana, kronometrajea eta telebista emankizuna ziurtatzeko”.

“Kirol arloari dagokionez”, ordea, eta biharko eguraldi-baldintzak berresteko zain, estropadak aurreikusitako moduan mantentzen dira. Une honetan ditugun itsas txostenen arabera, uren egoerak lehiaketarekin jarraitzea ahalbidetzen du, arraunlarien segurtasuna ziurtatuz. Batzorde teknikoak eta itsasoko epaileek uneoro jarraituko dute uren bilakaera, eta estropada hasi aurreko azken momentura arte eguraldiak okerrera egingo balu, beharrezko erabakiak hartuko lirateke arraunlarien segurtasuna babesteko”, nabarmendu du ACTk.

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