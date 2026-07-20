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Mikel Azkarate arrauneko adituak denboraldiaren lehen herenetik aurreneko ondorioak atera ditu

Iragarkia
Mikel-Azkarate-arraun-aditua
18:00 - 20:00
Mikel Azkarate, arrauneko aditua. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orio eta Arraun Lagunak lidertzan sendo ikusten ditu Azkaratek. Era berean, Bermeoren bi banderak azpimarratu ditu, nahiz eta ezustekorik ez dela gaineratu. "Egun seinalatuetan" Urdaibai "kontuan izateko arerioa" izango dela esan du. Bestalde, sailkapen erdian dagoen "berdintasuna" nabarmendu du.

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