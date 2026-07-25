Donostiako estropada eremuko batimetria eta baldintzak
Euskotren eta Eusko Label ligetako zortzigarren jardunaldian, Fabrika Bandera jokatuko dute larunbat honetan. Donostiako estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke bideo honetan.
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Getxoko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
Euskotren eta Eusko Label ligetako bederatzigarren jardunaldian, Getxoko ikurrina izango dute jokoan. Getxoko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke bideo honetan.
Donostiako estropada jokatu egingo dute, larunbatean, baina TKEk lurreko azpiegiturak egokituko ditu
Baldintza meteorologiko oso txarrak iragarrita daudela kontuan izanik, ez dira zaleentzako gunea eta gonbidatuen tribuna jarriko, eta agintarien ontzirik ez da aterako. Estropadak, baina, jokatu egingo dituzte, TKEk adierazi duenez.
Zarautzek kanporaketak ditu jomugan KAE eta ETE ligetan
Momentu gozoa bizitzen ari da Zarautz Arraun Elkartea. Emakumeek ETE ligako bi bandera eskuratu dituzte dagoeneko. Gizonek, berriz, KAE ligako hiru. Biak ala biak bigarren dabiltza sailkapenean eta kanporaketak begiz jota dituzte.
Belaunaldi aldaketa betean dago Hondarribia
Duela bi urte Hondarribiako zortzi arraunlarik taldea utzi zuten. Ondorioz, harrobiko hainbat arraunlari igo zituzten lehen taldera. Horien artean Iker Huarte, Mattin Colas eta Xabier Olaskoaga daude.
Hibaika, ohorezko txandari begira
Galiziako estropada bikainen ostean, Hibaika sentsazio onekin itzuli da etxera. Amaiur Olaiz arraunlariak azaldu du asteburu biribil horren ondoren taldea “inoiz baino konfiantza gehiagorekin” dagoela. Inge Ugarte patroiak argi esan du orain “ohorezko txandari begira” daudela.
Mikel Azkarate arrauneko adituak denboraldiaren aurreneko ondorioak atera ditu, lehen herena ikusita
Orio eta Arraun Lagunak lidertzan sendo ikusten ditu Azkaratek. Era berean, Bermeoren bi banderak azpimarratu ditu, baina esan du ez dela ezustekorik izan. "Egun seinalatuetan" Urdaibai "kontuan izateko arerioa" izango dela esan du. Bestalde, sailkapen erdian "berdintasuna" dagoela nabarmendu du.
2026ko Euskotren Ligako egutegia
Emakumezkoen txapelketa ekainaren 28an hasiko da ‘Canal de Isabel II’ Banderarekin, eta abuztuaren 23an amaituko da, Zarauzko XVIII. Ikurrinarekin.
Joseba Rodriguez: “Tentsio handia egon da hasieratik bukaerara arte”
Orioko arraunlariak lurretik ikusi du gaurko estropada. Estropada estua izan dela esan du eta gaurko garaipenarekin pauso handia eman dutela Eusko Label Ligan. Gaur Zierbenak jarri dizkie zailtasunak, baina "arerioak denak dira". Bi bandera irabazi eta gero Galizian, etxerako bidaia errazagoa izango dela aitortu du.
Orio koroatu da Bueun ere, Zierbenak aurre egin dion arren
Zierbenak zailtasunak jarri dizkio San Nikolas ontziari, azken luzeetara arte aurretik ere jarriz, baina azkenean Gorka Aranberrik gidatutako trainerua gailendu da.