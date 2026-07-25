EUSKO LABEL ETA EUSKOTREN LIGAK

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Donostiako estropada eremuko batimetria eta baldintzak

Iragarkia
Batimetriak Fabrika bandera, zortzigarren jardunaldia
18:00 - 20:00

Donostiako estropada eremua. Argazkia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label ligetako zortzigarren jardunaldian, Fabrika Bandera jokatuko dute larunbat honetan. Donostiako estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke bideo honetan.

Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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