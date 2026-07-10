EUSKO LABEL ETA EUSKOTREN LIGAK
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Castroko estropada eremuko batimetria eta baldintzak

Iragarkia
Castroko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
18:00 - 20:00
Castroko estropada eremua. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label Ligetako hirugarren jardunaldian CaixaBank Bandera jokatuko da. Bideoan Castroko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke. 

Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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