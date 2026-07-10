LIGAS EUSKO LABEL Y EUSKOTREN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Batimetría y condiciones del campo de regatas de Castro

Publicidad
Castroko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
18:00 - 20:00
Campo de regateo de Castro. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Castroko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

En la tercera jornada de las Ligas Euskotren y Eusko Label se disputa la Bandera CaixaBank. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Castro. 

Remo Eusko Label Liga Euskotren Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X