Eusko Label eta Euskotren Ligak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Zierbenako estropada eremuko batimetria eta baldintzak

Iragarkia
Zierbena batimetria
18:00 - 20:00
Zierbenako estropada eremua. Irudia: EITB.
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label Liagko hirugarren jardunaldian Petronor Bandera jokatuko da Eusko Label eta Euskotren Ligetan. Bideoan Zierbenko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke. 

Eusko Label Liga Euskotren Liga Arrauna

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X