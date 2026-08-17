EUSKO LABEL LIGA
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Ibai Camarero, Hondarribiako arraunlaria: “100% ematen dugu estropadetan eta emaitzak lortu ditugu”

Iragarkia
18:00 - 20:00
Ibai Camarero.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hondarribia bosgarren doa Eusko Label Ligako sailkapen nagusian. Ibai Camarero arraunlaria elkarrizketatu dugu eta egindako lanaren ondorio dela azaldu digu. Taldearen gaztetasunaren harira, “traineruan harrobiko hamaika arraunlarirekin” aritzea lortu dutela azpimarratu du, baita pozik dabiltzala ere.

Hondarribia Arrauna Eusko Label Liga

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