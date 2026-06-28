Arraun lagunak y Orio mandan también en Madrid

Arraun Lagunak y Orio no han fallado y han comenzado la temporada dominando con autoridad al resto de sus rivales. Las donostiarras se han llevado la Bandera Canal de Isabel II y los aguiluchos han hecho lo mismo con la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, ambas disputadas en el embalse de Riosequillo de la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya.

La tripulación guipuzcoana de Arraun Lagunak ha logrado la victoria en la Bandera Canal de Isabel II-175 aniversario, primera regata puntuable para la Liga Euskotren femenina de traineras.



La 'Lugañene' ha confirmado los pronósticos con un triunfo incontestable en la contrarreloj por parejas que ha abierto la competición con un novedoso formato de cuatro largos y tres ciabogas que alargó en casi mil metros el recorrido habitual en categoría femenina.



Una variante que no acusó la cuadrilla entrenada por Juan Mari Etxabe, que llegaba a Madrid con la triple corona de los campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi y España. Las patroneadas por Nagore Osoro superaron en 12 segundos a Orio y en 14 a las cántabras de Astillero, que completaron el podio.



San Juan fue cuarta y Tolosaldea, a priori la rival más fuerte de Arraun Lagunak, se enganchó en la baliza en la tercera y última ciaboga y perdió unos segundos de oro que le hicieron perder la segunda plaza y sus opciones de al menos apretar a las ganadoras. Hibaika, Zumaia y Donostiarra cerraron la clasificación de la regata.

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