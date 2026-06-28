Arraun lagunak y Orio mandan también en Madrid
Arraun Lagunak y Orio no han fallado y han comenzado la temporada dominando con autoridad al resto de sus rivales. Las donostiarras se han llevado la Bandera Canal de Isabel II y los aguiluchos han hecho lo mismo con la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, ambas disputadas en el embalse de Riosequillo de la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya.
La tripulación guipuzcoana de Arraun Lagunak ha logrado la victoria en la Bandera Canal de Isabel II-175 aniversario, primera regata puntuable para la Liga Euskotren femenina de traineras.
La 'Lugañene' ha confirmado los pronósticos con un triunfo incontestable en la contrarreloj por parejas que ha abierto la competición con un novedoso formato de cuatro largos y tres ciabogas que alargó en casi mil metros el recorrido habitual en categoría femenina.
Una variante que no acusó la cuadrilla entrenada por Juan Mari Etxabe, que llegaba a Madrid con la triple corona de los campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi y España. Las patroneadas por Nagore Osoro superaron en 12 segundos a Orio y en 14 a las cántabras de Astillero, que completaron el podio.
San Juan fue cuarta y Tolosaldea, a priori la rival más fuerte de Arraun Lagunak, se enganchó en la baliza en la tercera y última ciaboga y perdió unos segundos de oro que le hicieron perder la segunda plaza y sus opciones de al menos apretar a las ganadoras. Hibaika, Zumaia y Donostiarra cerraron la clasificación de la regata.
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Orio vence en la Liga Eusko Label
La trainera guipuzcoana de Orio ha conquistado la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, primera regata puntuable para la Liga Eusko Label disputada y confirmado los pronósticos que le apuntaban como gran favorita al triunfo.
En una regata disputada en la modalidad de contrarreloj por parejas, la 'San Nikolas' ha dominado prácticamente desde la 'txanpa' inicial marcando los mejores registros desde la primera de las cinco ciabogas que han realizado las embarcaciones en un campo en el que ha soplado un leve viento que no ha alterado el desarrollo de la prueba.
Tal y como se esperaba, los cuatro botes de la tanda de honor han sido los más fuertes de la jornada. A la estela de Orio, Zierbena y Donostiarra han sido segunda y tercera separadas por solo 4 centésimas a favor de a embarcación vizcaína.
Bermeo, por su parte, no ha visto alterada su cuarta posición a pesar de recibir una sanción de diez segundos después de que su patrón, Asier Zurinaga, no agarrara la estacha en la salida.
Tampoco ha habido sorpresas en el resto de posiciones. Getaria y Hondarribia se confirman como posibles alternativas a entrar en el lote de las cuatro mejores mostrándose un peldaño por encima los otros seis rivales, probablemente destinados a pelear por la permanencia.
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Los últimos metros de Orio
La San Nicolás ha dominado en aguas del Buitrago del Lozoya (Madrid) y ha ganado la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid en la primera regata de la temporada de la Liga Eusko Label.
Deusto domina en Plentzia y Zarautz gana la bandera de Elantxobe
Deusto ha ganado la Bandera de Plentzia en la Liga ARC1 y Zarautz ha sido la más rápida en la Bandera de Elantxobe de la Liga ETE. La Tomatera, además, ha logrado el liderato en la clasificación general tras sumar su segunda victoria del verano.
Todo listo para el inicio de las ligas Euskotren y Eusko Label
Este domingo arrancan las ligas Euskotren y Eusko Label en el embalse de Riosequillo de Buitrago del Lozoya, en Madrid. Desde este fin de semana hasta la tercera semana de septiembre, las mejores competiciones de remo se podrán seguir a través de ETB1 y kirolakeitb.eus. Donostia Arraun Lagunak y Orio parten como las traineras favoritas para repetir título en modalidad femenina y masculina, respectivamente.
Mikel Azkarate: “Cuando eres favorito, no puedes fallar”
Mikel Azkarate será el comentarista de remo en la temporada que está a punto de comenzar. El exremero de Urdaibai acompañará a Ibon Gaztañazpi y Sara Gandara en las retransmisiones de cada regata. Para Azkarate, Orio y Arraun Lagunak son los grandes favoritos a batir en las ligas Eusko Label y Euskotren, respectivamente.
Gorka Aranberri: “Si nos estancamos nos adelantarán por babor y estribor"
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Orio afronta la Liga Eusko Label como favorito, pero el resto de equipos también tienen claros sus objetivos de la temporada.
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