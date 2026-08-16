Euskotren Liga
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Jule Arkotxa: “Dena borobil irteten ari zaigu"

Iragarkia
Jule Arkotxa
18:00 - 20:00

Jule Arkotxa, Arraun Lagunakeko arraunlaria. Argazkia: EITB

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KIROLAK EITB

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Jule Arkotxa Arraun Lagunakeko arraunlariarekin izan gara Getariako Ikurrina irabazi eta gero. Denboraldia "borobil" ateratzen ari zaiela onartu, eta hori lortzeko atzetik lan handia dagoela nabarmendu du.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

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