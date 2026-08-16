Orioren azken metroak Getariako Ikurrinan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Getariako Ikurrinan, ontzi barrutik ikusita.
Zure interesekoa izan daiteke
Jon Urresti: “Iazko arantza kendu dugu Pasaiako eta Getariako ikurrinak lortuta”
Oriok bere hamabigarrren garaipena lortu du Getarian. Jon Urresti arraunlariaren hitzetan, “lau luze oso onak” egin dituzte eta horrek “lehengo urteko arantza kentzeko” eta asteburua biribiltzeko balio izan die.
Orioren azken metroak Pasaiako Ikurriñan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Pasaiako Ikurriñan, ontzi barrutik ikusita.
Ugaitz Astigarraga: “Barrura sartzen ari ginela inertzia oso ona eman diogu olatu pare batekin eta bukaera ona egin dugu”
Eusko Label Ligako hamaikagarren bandera irabazi du Oriok Pasai Donibanen. Ugaitz Astigarragak lehena irabazi du taldearekin, adierazi duenez, “olatu pare batek emandako inertziaren” ondorio.
Gorka Aranberri: “Taldeak beste aurrerapauso bat eman du asteburuan"
Oriok ez du erritmoa jaisten Eusko Label Ligan, eta igande honetan ere bere nagusitasuna erakutsi du Hondarribiko XXXIX. Bandera ere irabazita. Bestalde, Hondarribiak estropada bikaina osatu du etxeko uretan, sailkapeneko bigarren postuan geratuz.
Orioren azken metroak Hondarribiko Banderan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Hondarribiko Banderan, ontzi barrutik ikusita.
Orioren azken metroak Ondarroako Banderan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Ondarroako Banderan, ontzi barrutik ikusita.
Aitzol Elu: “Elkarren artean estutu eta aurrera egin dugu"
Aitzol Elu Orioko arraunlariak Ondarroan lortutako bederatzigarren banderaz hitz egin du, Eusko Label Ligako 12. jardunaldian. Eguraldiak ez diela lagundu adierazi du, baina indarrez eta, "gezurtxo pare batekin", garaipena lortu ahal izan dutela.
Iker Zabala: “Denboraldiaren bigarren erdi oso eskasa egin beharko genuke Ligak eskuetatik ihes egiteko"
"Liga erabakita dagoela uste dut, goizegi da esateko, baina abantaila eta errendimendua ikusita, oso zaila da eskuetatik ihes egitea", esan du Orioren entrenatzaileak. "Asteburu izugarria izan da, larunbatean zein igandean trainerua oso ondo ibili da", azpimarratu du. Hala ere, "aurkariek aurrerapauso bat eman dute", ohartarazi duenez.
Orioren azken metroak Lekeitioko estropadan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Lekeitiko estropadan, ontzi barrutik ikusita.