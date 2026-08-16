GETARIAKO IKURRINA
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Jon Urresti: “Iazko arantza kendu dugu Pasaiako eta Getariako ikurrinak lortuta”

Iragarkia
18:00 - 20:00
Jon Urresti.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok bere hamabigarrren garaipena lortu du Getarian. Jon Urresti arraunlariaren hitzetan, “lau luze oso onak” egin dituzte eta horrek “lehengo urteko arantza kentzeko” eta asteburua biribiltzeko balio izan die.

Oriok hegan egin du Getariako uretan
Orio Arrauna

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