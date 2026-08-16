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Oriok hegan egin du Getariako uretan

'San Nikolas' ontziak 16 segundoko aldea atera dio bere txandako bigarrenari, Zierbenari, eta Hondarribiak sailkapeneko bigarren postua lortu du, 8 segundora.

Orio - Getari

Orioko arraunlariak Getariako estropadan. Argazkia: Aitor Arrizabalaga / ACT

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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Getariako Ikurrina ere irabazita borobildu du Oriok igande honetan asteburua. Eusko Label Ligako liderrak estropada bikaina burutu du aurkariak baino maila bat gorago dagoela erakusteko, eta 12. bandera poltsikoratu du.

San Nikolas ontziak hegan egin du Getariako uretan, eta bigarren ziabogarako 12 segundora utzi du etxeko trainerua. Getaria eta Zierbena parez pare ibili dira denbora osoan, eta Bermeo erritmoari eutsi ezinik geratu da. Hala, Oriok tartea handitzen jarraitu du, eta 19 minutu eta 55 segundoko denborarekin gailendu da. Zierbena 16 segundora helmugaratu da, Getaria 18ra eta Bermeo 30era, Donostiarraren atzetik.

Bigarren txandan ezohiko mugimenduak ikusi ahal izan dira; izan ere, Hondarribia eta Donostiarra izan dira Aresen denbora hobetu duten bakarrak. Ama Guadalupekoak, gainera, txandako denborarik onena lortu du, erosotasunez, Torrekua II-ri 12 segundo aterata. Bestalde, Ondarroa 27 segundora helmugaratu da, eta Lekittarra 36ra, bigarren denbora txarrena eginez. Sailkapen nagusian, Hondarribiak bigarren postua lortu du, Oriok baino 8 segundo gehiago eginda.

Lehen txandan, Ares, Chapela, San Juan eta Santurtzi irten dira. Galiziako ontzia izan da azkarrena oraingoan, eta Chapelak hirugarren luzera arte lehiatu den arren, hortik aurrera nagusi izan da bere txandan. Bestalde, euskal ontziak azkarregi geratu dira lehiatik kanpo. 20 minutu eta 28 segundoko denbora eginda helmugaratu da Ares, Chapela 8 segundora heldu da, San Juan 10era eta Santurtzi 16ra.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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