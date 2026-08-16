GETARIAKO IKURRINA

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Arraun Lagunakek beste garaipen batekin ospatu du bere titulua

Donostiako traineruak erabateko nagusitasuna erakutsi du Getarian bere titulua ospatzeko. Astillero izan da bigarren, eta, Orio, hirugarren.

Arraun Lagunak Getari

Arraun Lagunak Getarian. Irudia: Aitor Arrizabalaga / ACT

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunak parekorik gabe aritu da, beste behin, Getariako uretan. Lehenengo luzetik aurrea hartu eta denbora zabaltzen hasi da Donostiako ontzia. Ziabogan, Lugañenek 3 segunduko aldea atera dio Tolosaldeari. Bigarren luzean, alde hori handitu eta 10:47ko denborarekin amaitu dute Getariako estropada.

Oriok eskuratu du bigarren postua liderrak baino 7,47 segundo beranduago sartuta. San Juan izan da hirugarren 8,88 segundoko aldearekin.

Lehenengo txandan, Astillero nagusitu da eta 4,30 segundo atera dizkio Hibaikari, 4,58 Donostiarrari eta 12,13 Zumaiari.

Ligako sailkapen nagusian, Arraun Lagunakek 112 puntu bildu ditu 14 garaipenetan, amaierarako bi estropaden faltan. Tolosaldea da bigarren 84 punturekin eta San Juanek jarraitzen dio 65ekin.

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