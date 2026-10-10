Seixas nagusitu da Lonbardian, Ion Izagirre eta Pello Bilbaoren agurrean
Frantziarrak Pogacarren lekukoa hartu eta bere lehen 'monumentua' bereganatu du. Enric Mas bigarren izan da.
Paul Seixas (Decathlon) bere lehen 'monumentua' irabazi du larunbat hopnetan, Lombardiako Giroan gailenduta. Frantziarrak eraso erabakigarria jo du azken kilometroetan, gainontzeko gfaboritoak atzean uzteko. Ondorioz, bakar-bakarrik zeharkatu du Comoko helmuga. Bigarren postuan Enric Mas (Movistar) sartu da.
Historiako irabazlerik gazteena da Seixas, 20 urterekin.
Bergamo eta Como artean egindako 239 kilometroetan, txirrindulariek bederatzi igoera izan dituzte eta 4.600 metroko desnibel metatuarekin. Jardunaldi menditsu eta gogorra izan da.
Protesta
Lehia txirrindulariek irteera egin ostean egindako protestaren ondoren hasi da. Remco Evenepoel belgikarrak komunikatu bat irakurri du txirrindulariek azken lasterketetan antzeman dituzten segurtasun arazoak salatzeko. .
Omenaldia
Aurretik, profesional gisa azken lasterketa jokatu duten txirrindulariei ere omenaldia egin diete: Pello Bilbao eta Ion Izagirre euskal ziklistak, Rudy Molard frantziarra, Bauke Mollema nederlandarra eta Odd Christian Eiking norvegiarra.
Lasterketa
Lehen kilometroaetan, 14 txirrindulariko ihesaldia protagonista izan da, tropel nagusian UAEk iheslarien aldea murrizteko erantzukizuna hartu du. Madonna del Ghisallorira ibilbideko puntu garrantzitsura iritsi aurretik, aurreko taldek bi minutu inguruko aldea izan du
Kilomeytroek aurrea egin ahala, iheslarien taldeaapurtzen joan da eta, azken kilometroetan, Paul Seixasek erasoa jo du. Frantziarrak atzean utzi ditu gainontzeko faboritoak.
Enric Masek podiumerako lehian sartu da, eta erasoa jo du Giulio Ciccone atzean utzi eta bigarren postua ziurtatzeko. Italiarra hirugarren izan da; eta Remco Evenepoel, laugarren.