Seixas vence en Lombardía, en la despedida de Ion Izagirre y Pello Bilbao

El francés Paul Seixas (Decathlon) conquistó este sábado el Giro de Lombardía, su primer 'monumento', tras lanzar un ataque decisivo en los últimos kilómetros que le permitió llegar en solitario a Como y suceder al esloveno Tadej Pogacar, ganador de las cinco ediciones anteriores, con el español Enric Mas (Movistar) en segunda posición.

Seixas, de 20 años, se convirtió además en el ganador más joven de la historia de la prueba.

Han sido 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, con nueve ascensiones y un desnivel acumulado de 4.600 metros, en una jornada marcada por la dureza de la montaña.