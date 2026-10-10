Seixas vence en Lombardía, en la despedida de Ion Izagirre y Pello Bilbao
El francés Paul Seixas (Decathlon) conquistó este sábado el Giro de Lombardía, su primer 'monumento', tras lanzar un ataque decisivo en los últimos kilómetros que le permitió llegar en solitario a Como y suceder al esloveno Tadej Pogacar, ganador de las cinco ediciones anteriores, con el español Enric Mas (Movistar) en segunda posición.
Seixas, de 20 años, se convirtió además en el ganador más joven de la historia de la prueba.
Han sido 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, con nueve ascensiones y un desnivel acumulado de 4.600 metros, en una jornada marcada por la dureza de la montaña.
Protesta
La carrera arrancó después de que los participantes permanecieran parados tras el banderazo de salida para que el belga Remco Evenepoel leyera un comunicado en el que los corredores llamaron la atención sobre los problemas de seguridad en las competiciones.
Homenaje
Previamente también se rindió homenaje a los corredores que disputaron su última carrera como profesionales: Pello Bilbao y Ion Izagirre, el francés Rudy Molard, el neerlandés Bauke Mollema y el noruego Odd Christian Eiking.
La carrera
Los primeros kilómetros estuvieron marcados por una fuga de 14 corredores y fue el UAE el que asumió la tarea de intentar neutralizar a los escapados. La ventaja era de dos minutos antes de afrontar Madonna del Ghisallo, uno de los puntos clave del recorrido.
El grupo se fue rompiendo mientras, en los últimos kilómetros, Paul Seixas lanzó un ataque que dejó atrás a los principales favoritos.
Por detrás, Enric Mas se mantuvo en la pelea por el podio y lanzó un ataque en los últimos compases para descolgar al italiano Giulio Ciccone y asegurar la segunda posición. Completó el podio Ciccone y Evenepoel quedó en cuarta posición.
Pello Bilbao ha sido séptimo y Mikel Landa ha entrado en el puesto 17º. Ion Izagirre, por su parte, ha terminado en el puesto 86º.