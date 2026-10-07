El esloveno Primoz Roglic y la suiza Marlen Reusser, campeones de Europa contrarreloj
El ciclista esloveno Primoz Roglic se ha hecho este miércoles con el oro en la contrarreloj élite masculina de los Europeos de ciclismo en carretera de Liubliana (Eslovenia).
Roglic, jaleado por la afición eslovena como mejor representante local ante la ausencia de Tadej Pogacar, ya había sido medallista de plata en la contrarreloj del Mundial de 2017, pero nunca había subido al podio en unos Europeos. Han completado el podio los franceses Bruno Armirai, segundo a 7.129 segundos, y Maxime Decomble, tercero a 28.969.
La ciclista suiza Marlen Reusser también ha sumado una nueva medalla de oro para su palmarés en la contrarreloj élite femenina de los Europeos de ciclismo en carretera de Liubliana (Eslovenia), disputados del 2 al 7 de octubre, con un tiempo de 31:30.84.
Así, la corredora del Movistar Team suma su quinto campeonato continental contra el crono y desempata en la tabla histórica con la neerlandesa Ellen van Dijk, que ganó las cuatro primeras ediciones de la carrera consecutivamente (2016 a 2019). El podio lo han completado la neerlandesa Demi Vollering (31:54.17) y la francesa Juliette Berthet (32:40.97).
Paula Ostiz, sexta en la crono sub-23
Antes la ciclista neerlandesa Nienke Vinke se ha impuesto en la contrarreloj sub-23 femenina con un tiempo de 32:36.93, por delante de su compañera de selección Megan Arens (33:13.71), mientras que la navarra Paula Ostiz ha sido sexta (34:04.64).
El podio, copado por las neerlandesas en sus dos primeros escalones, lo ha completado la eslovaca Viktoria Chladonova (33:19.04), campeona del mundo en línea de la categoría en Montreal.
Ostiz, que empezó 2026 con problemas físicos, ya sabía lo que era coronarse en un Europeo, pues se proclamó doble campeona continental en categoría júnior en 2025. En Lubliana, ya como sub-23, en la carrera en línea debió conformarse con un octavo puesto, y en la contrarreloj ha mejorado sus prestaciones para ser sexta.
Noval y Neira, campeones continentales junior
El ciclista asturiano Benjamín Noval se ha proclamado campeón continental en la contrarreloj júnior masculina con un tiempo de 29:46.98.
El segundo lugar ha sido para el danés Malthe Risbjerg (29:47.01), a apenas tres centésimas, y el tercero, para el belga Vic de Smet (29:54.64).
Noval fue coronado dos semanas antes doble campeón del mundo júnior en Montreal (Canadá). El primer puesto de Noval se une al oro de la gallega Alejandra Neira en la crono júnior femenina.
Todas las rutas de estos Europeos se han articulado en torno a un circuito de 22,1 kilómetros en el que el protagonista era el ascenso a Mozjanca (2,1 kilómetros al 10,2 % de pendiente media, con máximos del 15,8 %). En las pruebas individuales contrarreloj, el recorrido consistía en dar una vuelta al circuito.