El ciclista esloveno Primoz Roglic se ha hecho este miércoles con el oro en la contrarreloj élite masculina de los Europeos de ciclismo en carretera de Liubliana (Eslovenia).

Roglic, jaleado por la afición eslovena como mejor representante local ante la ausencia de Tadej Pogacar, ya había sido medallista de plata en la contrarreloj del Mundial de 2017, pero nunca había subido al podio en unos Europeos. Han completado el podio los franceses Bruno Armirai, segundo a 7.129 segundos, y Maxime Decomble, tercero a 28.969.

La ciclista suiza Marlen Reusser también ha sumado una nueva medalla de oro para su palmarés en la contrarreloj élite femenina de los Europeos de ciclismo en carretera de Liubliana (Eslovenia), disputados del 2 al 7 de octubre, con un tiempo de 31:30.84.

Así, la corredora del Movistar Team suma su quinto campeonato continental contra el crono y desempata en la tabla histórica con la neerlandesa Ellen van Dijk, que ganó las cuatro primeras ediciones de la carrera consecutivamente (2016 a 2019). El podio lo han completado la neerlandesa Demi Vollering (31:54.17) y la francesa Juliette Berthet (32:40.97).