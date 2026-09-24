Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Svarrek Uno-X taldeari garaipena eman dio, bigarrenez jarraian, ihesaldian nagusitu egin baita
Danimarkako txirrindulariak Labingo galtzada-harrian Antonio Tiberi italiarrari gailendu zaio (Bahrain Victorious), eta Tim Wellens (UAE) flandriarra hirugarren izan da. Horrela, Svarrek ere lasterketako lidergoa bereganatu du. Tiberi bera 4 segundora du sailkapen nagusian, eta Wellens, 12ra.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Viktoria Chladonova eslovakiarra, 23 urtez azpiko errepideko txirrindularitzako munduko txapelduna
ZUZENEAN
Duela min.
Bevortek ezustekoa eman eta CRO Race lasterketako bigarren esprinta irabazi du
ZUZENEAN
Duela min.
Italiak irabazi du errelebo mistoen erlojupekoa, Munduko Txapelketan
ZUZENEAN
Duela min.
Molanok irabazi du CRO Race lasterketako lehen etapa, esprint estu batean
ZUZENEAN
Duela min.
Wilson-Haffenden australiarra eta Ryan Gal herbeheretarra, 23 urtez azpiko erlojupeko txapeldunak Montrealen
ZUZENEAN
Duela min.
CRO Race 2026 lasterketako etapa guztien profilak eta ibilbideak
ZUZENEAN
Duela min.
Remco Evenepoel eta Marlen Reusser, munduko txapeldunak erlojupekoan
ZUZENEAN
Duela min.
Ion Izagirre nagusitu da Marco Pantani Memorialean
ZUZENEAN
Duela min.
Imanol Arriortua etxean da Munduko Txapelketan irabazitako urrezko dominarekin
Gehiago ikusi