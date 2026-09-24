3. etapa
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Svarrek Uno-X taldeari garaipena eman dio, bigarrenez jarraian, ihesaldian nagusitu egin baita

Iragarkia
Tobias-Svarr-CRO-Race-3-eta
18:00 - 20:00
Tobias Svarr (Uno-X Mobility) txirrindulari daniarra Labingo helmugan. Irudia: CRO Race
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Danimarkako txirrindulariak Labingo galtzada-harrian Antonio Tiberi italiarrari gailendu zaio (Bahrain Victorious), eta Tim Wellens (UAE)  flandriarra hirugarren izan da. Horrela, Svarrek ere lasterketako lidergoa bereganatu du. Tiberi bera 4 segundora du sailkapen nagusian, eta Wellens, 12ra.

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