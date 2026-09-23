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Bevortek ezustekoa eman eta CRO Race lasterketako bigarren esprinta irabazi du
Lehen jardunaldian bezala, Kroaziako lasterketaren bigarren etapa ere esprint estu batean erabaki da. Oraingo honetan, Uno-X Mobility taldeko txirrindulari daniarrak ezustean harrapatu ditu faborito nagusiak, eta profesional mailan bere lehen garaipena lortu du. Bigarren Nicolas Gojkovic (Pogi Team) kroaziarra izan da, eta hirugarren, atzoko irabazlea eta probako liderra, Juan Sebastian Molano (UAE) kolonbiarra.
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