Vladimir Kovacik, masajista del equipo eslovaco, representantó a su país este domingo en la prueba en línea del Mundial de Ciclismo de Montreal (Canadá), después de la baja de los tres ciclistas que tenían previsto competir.



No en vano, cada país con plaza reservada y conseguida debe tener participación en la categoría élite para evitar tener un cero y que eso pese en su presencia en futuros Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos . Por lo tanto, la solución de Eslovaquia fue elegir a su masajista, Vladimir Kovacik, con licencia para poder correr, para cumplir con la exigencia de la UCI.

Kovacik completó los primeros 100 kilómetros del recorrido (a 47 km/h de media), eludiendo así el descenso de categoría del país. El masajista compitió entre 2014 y 2017, pero no se subía a una bicicleta para una carrera de élite desde hacía nueve años.

Brandon McNulty y Demi Vollering vencen en la prueba de ruta

El estadounidense Brandon McNulty se proclamó este domingo campeón del mundo de ciclismo en ruta en Montreal al imponerse en solitario en la prueba élite masculina. En categoría femenina, la neerlandesa Demi Vollering venció en la prueba de ruta disputada el sábado.