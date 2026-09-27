Croacia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Davide Donati vence en el sprint final de la última etapa de la Cro Race; la victoria general, para Tobias Svarre

Publicidad
18:00 - 20:00
Davide Donati, en su llegada a meta. EITB Media
Euskaraz irakurri: Davide Donatik irabazi du Cro Raceko seigarren etapako azken esprinta
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista italiano del Red Bull Bora Davide Donati ha sido el vencedor de la sexta y última etapa de la carrera Cro Race, este domingo. En la clasificación general, ha sido para el suizo Tobias Svarre quien se ha llevado la victoria final.

UCI World Tour Otras competiciones de ciclismo Ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X