¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Davide Donati vence en el sprint final de la última etapa de la Cro Race; la victoria general, para Tobias Svarre
Euskaraz irakurri: Davide Donatik irabazi du Cro Raceko seigarren etapako azken esprinta
El ciclista italiano del Red Bull Bora Davide Donati ha sido el vencedor de la sexta y última etapa de la carrera Cro Race, este domingo. En la clasificación general, ha sido para el suizo Tobias Svarre quien se ha llevado la victoria final.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
La neerlandesa Demi Vollering logra el oro en una accidentada prueba de ruta
EN DIRECTO
Hace min.
Paul Magnier se impone en la quinta etapa, al esprint
EN DIRECTO
Hace min.
Daniel Felipe Martínez se impone en el sprint final de Rijeka
EN DIRECTO
Hace min.
La eslovaca Viktoria Chladonova, campeona del mundo de ciclismo en ruta sub23
EN DIRECTO
Hace min.
Svarr da al Uno-X Mobility la segunda victoria consecutiva tras culminar una escapada en Labin
EN DIRECTO
Hace min.
Bevort da la sorpresa y se lleva el segundo esprint de la CRO Race
EN DIRECTO
Hace min.
Italia, campeona del mundo en contrarreloj de relevos mixtos
EN DIRECTO
Hace min.
Molano se lleva en un apretado esprint la primera etapa de la CRO Race
EN DIRECTO
Hace min.
La australiana Wilson-Haffenden y el neerlandés Ryan Gal, campeones sub-23 de contrarreloj en Montreal
Cargar más