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Molanok irabazi du CRO Race lasterketako lehen etapa, esprint estu batean
Euskaltel-Euskadiko Axel Van der Tuuk txirrindulari herbeheretarrak metro batzuetako aldea hartu du tropelarekiko azken kilometroetan, baina talde handiak harrapatu du azken metroetan. Paul Magnier frantziarra (Soudal) bigarren izan da Segeteko helmugan, eta Tim Torn Teutenberg alemaniarra (Lidl-Trek), hirugarren.
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