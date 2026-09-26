CRO RACE
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Paul Magnier se impone en la quinta etapa, al esprint

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Paul Magnier CRO Race
18:00 - 20:00
Paul Magnier entrando en meta. Foto: CRO Race
Euskaraz irakurri: Paul Magnierrek irabazi du bosgarren etapa, esprintean
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Última actualización

El ciclista francés Paul Magnier (Soudal) se ha impuesto este sábado en el esprint final de la quinta etapa de la CRO Race, disputada entre Karlovac y Sveta Nedelja (164,5 km). Segundo ha sido el portugués Rui Oliveira (UAE) y tercero el alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl). En la general no ha habido cambios, y Tobias Svarre sigue líder.

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