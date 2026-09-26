Paul Magnier se impone en la quinta etapa, al esprint

El ciclista francés Paul Magnier (Soudal) se ha impuesto este sábado en el esprint final de la quinta etapa de la CRO Race, disputada entre Karlovac y Sveta Nedelja (164,5 km). Segundo ha sido el portugués Rui Oliveira (UAE) y tercero el alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl). En la general no ha habido cambios, y Tobias Svarre sigue líder.