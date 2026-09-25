Daniel Felipe Martínez se impone en el sprint final de Rijeka

El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour de Croacia. El corredor de Red Bull-Bora ha sido el más rápido en los últimos metros del recorrido que ha disputado entre Pula y Rijeka. El belga Louis Vervaeke (Soudal) ha sido segundo y el esloveno Domen Novak (UAE) tercero. Por su parte, el danés Tobias Svarre (Uno-X) ha mantenido el liderato.