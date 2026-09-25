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Daniel Felipe Martínez se impone en el sprint final de Rijeka
Euskaraz irakurri: Daniel Felipe Martinez nagusitu da Rijekako azken esprintean
El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour de Croacia. El corredor de Red Bull-Bora ha sido el más rápido en los últimos metros del recorrido que ha disputado entre Pula y Rijeka. El belga Louis Vervaeke (Soudal) ha sido segundo y el esloveno Domen Novak (UAE) tercero. Por su parte, el danés Tobias Svarre (Uno-X) ha mantenido el liderato.
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