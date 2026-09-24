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Svarr da al Uno-X Mobility la segunda victoria consecutiva tras culminar una escapada en Labin

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Tobias-Svarr-CRO-Race-3-eta
18:00 - 20:00
El ciclista danés Tobias Svarr (Uno-X Mobility) en la meta de Labin. Imagen: CRO Race
Euskaraz irakurri: Bideoa: CRO Race lasterketako hirugarren etapako azken 500 metroak Tobias Svarren garaipenarekin
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El ciclista danés se ha impuesto sobre los adoquines de Labin al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), segundo, y al flamenco Tim Wellens (UAE), tercero. De esta manera, Svarre también se ha hecho con el liderato de la prueba, donde aventaja en 4 segundos al propio Tiberi y en 12 a Wellens.

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