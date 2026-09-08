Imanol Arriortuak Munduko Txapelketa irabazi du, tandem modalitatean, Alabaman
Basque Teameko txirrindulari bizkaitarrak, Mikel Aristi bere pilotuak gidatuta, Huntsvillen jokatutako Munduko txirrindularitza paralinpiko Txapelketako errepideko lineako probako urrezko domina irabazi du. Erlojupekoan, Arriortuak bosgarren postua eskuratu zuen.
Imanol Arriortua txirrindulari bizkaitarrak urrezko domina irabazi du, tandem modalitatean, Munduko txirrindularitza paralinpiko Txapelketako errepideko lineako proban, Huntsvillen, Alabaman, Estatu Batuetan. Ziklistak, Basque Teamekoa eta Espainiako selekziokoa bera, Mikel Aristi bere pilotuak gidatuta lortu du garaipena.
Lasterketan, oso gorabeheratsua izan den ibilbidean, Arriortuak eta Aristik bakarka zeharkatu dute helmugako pankartapean. Podiumean, beste bi bikote hauek ere izan dira: Joan Sanso eta Eloy Teruel (Espainia) eta Tristan Bangma eta Patrick Bos (Herbehereak).
Larunbatean, gainera, erlojupekoa jokatu zuten; horretan, Arriortuak eta Aristik bosgarren postua eskuratu zuten.
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