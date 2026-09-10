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Imanol Arriortua etxean da Munduko Txapelketan irabazitako urrezko dominarekin

Iragarkia
Imanol Arriotua
18:00 - 20:00
Imanol Arriortua eta Mikel Aristi. Argazkia: Basque Team
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Imanol Arriortuak Huntsvillen (Alabama, AEB) jokatu den Munduko Txapelketan urrezko domina irabazi du tandem modalitatean. %10eko ikusmen urritasunarekin, txirrindulari egokitu bezala hartu du parte eta Mikel Aristi izan du pistako gidari modura. Biak ala biak, pozik bezain harro daude lortutako emaitzarekin. 

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Ziortza Villa: “Austriako Europako Txapelketa nire kirol ibilbideko erronka handienetako bat da"

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