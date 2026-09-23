Al igual que la primera jornada la segunda etapa de la ronda croata también se ha dilucidado en un apretado esprint. En esta ocasión, el ciclista danés del (Uno-X Mobility) ha sorprendido a los principales favoritos y se ha logrado su primera victoria como profesional. Segundo ha sido el corredor local Nicolas Gojkovic (Pogi Team) y tercero el ganador de ayer y líder de la prueba, el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE).