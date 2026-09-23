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Bevort da la sorpresa y se lleva el segundo esprint de la CRO Race
Al igual que la primera jornada la segunda etapa de la ronda croata también se ha dilucidado en un apretado esprint. En esta ocasión, el ciclista danés del (Uno-X Mobility) ha sorprendido a los principales favoritos y se ha logrado su primera victoria como profesional. Segundo ha sido el corredor local Nicolas Gojkovic (Pogi Team) y tercero el ganador de ayer y líder de la prueba, el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE).
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