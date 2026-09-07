Munduko Txapelketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Usoa Ostolazak, Igor Arrietak eta Markel Belokik Montrealgo Munduko Txapelketa jokatuko dute, errepideko lasterketan

Emakumezkoen proba irailaren 26an jokatuko dute, larunbatez; gizonezkoena, ordea, irailaren 27an izango da.

Igor Arrieta (UAE)

Igor Arrieta Munduko Txapelketan izango da, irailaren 27an. Argazkia: Europa Press.

KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Usoa Ostolaza, Igor Arrieta eta Markel Beloki Montrealen (Quebec) jokatuko duten 2026ko Munduko txirrindularitza Txapelketan izango dira, errepideko lasterketan. Hain zuzen ere, emakumezkoen proba irailaren 26an jokatuko dute, larunbatez; gizonezkoena, ordea, irailaren 27an izango da. Espainiako selekzioak deitu ditu Ostolaza, Arrieta eta Beloki, eta, ondorioz, euskal ziklista horiek Munduko Txapelketan arituko dira.

Testuinguru honetan, Gema Pascual Espainiako hautatzaileak Usoa Ostolaza gipuzkoarra aukeratu du, probarako osatu duen talderako. Ostolazarekin batera, honako hauek ibiliko dira: Mavi Garcia, Paula Blasi, Mireia Benito, Sara Martin eta Sandra Alonso. Erlojupekoan, Blasi eta Benito arituko dira.

Gizonezkoen lasterketari dagokionez, Alejandro Valverde Espainiako hautatzaileak Igor Arrieta eta Markel Beloki deitu ditu. Halaber, Juan Ayuso, Carlos Verona, Enric Mas, Raul Garcia, Ivan Romeo eta Marcel Camprubi ere aukeratu ditu. Erlojupekoa Romeok eta Pablo Castrillok jokatuko dute.

Emakumezkoen errepideko lasterketak 180,1 kilometroko ibilbidea izango du; gizonezkoena, aldiz, 273,4 kilometrokoa izango da. 

Txirrindularitza Igor Arrieta Markel Beloki Usoa Ostolaza Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Ziortza Villa, corredora de ultraciclismo
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ziortza Villa: “Austriako Europako Txapelketa nire kirol ibilbideko erronka handienetako bat da"

Ultrafondista bizkaitarra nekaezina da. Ultraziklismoko 12 orduko modalitatean Europako txapeldun izan ondoren, Kroazian, Ziortza Villak bere espezialitatea zertan datzan azaldu du, baita izango dituen hurrengo erronkei begira izan duen prestaketaren xehetasunak ere. Abuztuaren amaieran Austrian jokatuko den 1000km-ko Europako Txapelketan arituko da eta azaroan Floridan jokatuko den Munduko Txapelketan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X