Usoa Ostolazak, Igor Arrietak eta Markel Belokik Montrealgo Munduko Txapelketa jokatuko dute, errepideko lasterketan
Emakumezkoen proba irailaren 26an jokatuko dute, larunbatez; gizonezkoena, ordea, irailaren 27an izango da.
Usoa Ostolaza, Igor Arrieta eta Markel Beloki Montrealen (Quebec) jokatuko duten 2026ko Munduko txirrindularitza Txapelketan izango dira, errepideko lasterketan. Hain zuzen ere, emakumezkoen proba irailaren 26an jokatuko dute, larunbatez; gizonezkoena, ordea, irailaren 27an izango da. Espainiako selekzioak deitu ditu Ostolaza, Arrieta eta Beloki, eta, ondorioz, euskal ziklista horiek Munduko Txapelketan arituko dira.
Testuinguru honetan, Gema Pascual Espainiako hautatzaileak Usoa Ostolaza gipuzkoarra aukeratu du, probarako osatu duen talderako. Ostolazarekin batera, honako hauek ibiliko dira: Mavi Garcia, Paula Blasi, Mireia Benito, Sara Martin eta Sandra Alonso. Erlojupekoan, Blasi eta Benito arituko dira.
Gizonezkoen lasterketari dagokionez, Alejandro Valverde Espainiako hautatzaileak Igor Arrieta eta Markel Beloki deitu ditu. Halaber, Juan Ayuso, Carlos Verona, Enric Mas, Raul Garcia, Ivan Romeo eta Marcel Camprubi ere aukeratu ditu. Erlojupekoa Romeok eta Pablo Castrillok jokatuko dute.
Emakumezkoen errepideko lasterketak 180,1 kilometroko ibilbidea izango du; gizonezkoena, aldiz, 273,4 kilometrokoa izango da.
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