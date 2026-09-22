Italia, campeona del mundo en contrarreloj de relevos mixtos

Italia se ha proclamado campeona en contrarreloj de relevos mixtos, en el Campeonato del Mundo de ciclismo de 2026, que se está disputando en Montréal, este martes por la tarde. Eñaut Urkaregi ha participado con la selección de España, que ha sido sexta, en tanto que Francia ha obtenido la medalla de plata, y Suiza la de bronce.

Sobre un recorrido de 40,6 kilómetros, Italia ha aventajado en ocho segundos a Francia, y en veinte segundos a Suiza. La selección campeona ha estado formada por las y los siguientes ciclistas: Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel, Mattia Cattaneo, Filippo Ganna y Matteo Sobrero.

España ha concluido a 51 segundos de la medalla de bronce. Eñaut Urkaregi ha formado parte del equipo que ha conseguido la sexta posición.