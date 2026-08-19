ALEMANIAKO ITZULIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Isaac del Torok irabazi du Alemaniako Itzuliaren aitzin-etapa

Iragarkia
Del Toro alemaniako tourra
18:00 - 20:00
Isaac del Toro Alemaniako Itzuliko aitzin-etapan
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Isaac del Toro (UAE) irabazi du Alemaniako Itzuliaren aitzin-etapako erlojupekoa. Paul Magnier (Soudal) izan da bigarren, 1,73” atera dizkio mexikarrak. Laurenz Rex (Soudal) izan da hirugarren, liderrarekiko 1,05 segundoko desberdintasunarekin.

Alemaniako Itzulia Txirrindularitza Isaac del Toro Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lonardik irabazi du Arctic Race lasterketako lehen etapa esprintean, eta Paul Hennequin Euskalteleko txirrindulariak erorikoa izan du

Polti VisitMalta taldeko txirrindulari italiarra azkarrena izan da azken metroetan, Jason Tesson frantziarra eta Riley Pickrell kanadarra gaindituta. Azken kilometroan sartuta Paul Hennequin Euskaltel-Euskadiko txirrindulari frantziarrak eroriko gogorra izan du, hesien kontra jota. Zorionez, ez du lesio larririk, eta helmugaratu da.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X