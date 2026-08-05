Burgosko Itzulia
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Onley eta Ciccone, nor baino nor gehiago Burgosko Itzuliko bigarren etapako esprintean

Iragarkia
Esprinta Onley Ciccone
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oscar Onleyk bereganatu du garaipena Valle del Solerako igoeran, eta, hori gutxi balitz bezala, lasterketako liderraren maillota janztea lortu du. 

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