Vuelta a Burgos
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Esprint entre Onley y Ciccone, en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos

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Esprinta Onley Ciccone
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Onley eta Ciccone, nor baino nor gehiago Burgosko Itzuliko bigarren etapako esprintean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Oscar Onley ha obtenido la victoria en la ascensión a Valle del Sol, y, además, se ha enfundado el maillot de líder de la carrera.

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